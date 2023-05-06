Эмбер Херд после судебного разбирательства с Джонни Деппом тайно уехала из США

Актриса Эмбер Херд, после скандального судебного разбирательства с бывшим мужем Джонни Деппом, приняла решение уехать из Голливуда. PageSix сообщает, что она намерена переехать в Мадрид.
По словам журналистки Элисон Бошофф, Херд тайно уехала из США вместе со своей дочерью Уной. Предполагается, что актриса приняла такое решение, чтобы быть подальше от внимания американской прессы на фоне проигрышного суда с Джонни Деппом.
Бошофф также рассказала об уходе Херд из киноиндустрии. Она считает, что актриса может сделать исключение для некоторых проектов, но теперь не будет сниматься также часто, как раньше.
Прежде сообщалось, что актриса Настасья Самбурская покорила красную дорожку 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), явившись в черном платье с откровенным вырезом.