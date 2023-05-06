В Грабеле скончался известный французский актер Мишель Кордес

Французский актер, режиссер, писатель и скульптор Мишель Кордес ушел из жизни в собственной квартире в Грабеле. О его смерти сообщили местные СМИ.
По информации местных журналистов, тело актера нашли 5 мая. Согласно сведениям правоохранительных органов, Кордес совершил самоубийство.
Артист родился в Сиране в 1946 году. В 1960-х Кордес начал увлекаться театром, в 1969 году впервые появился на сцене. Он запомнился по ролям в кинолентах «Амазонка», «Гусар на крыше» и «Жизнь прекрасна».
Ранее скончался российский режиссер и продюсер Михаил Хлебородов. Ему было 56 лет.