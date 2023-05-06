«Не должно остаться безнаказанным»: глава Нижегородской области Никитин рассказал о визите к Прилепину в больницу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в больнице, куда писатель попал после взрыва автомобиля. Подобности приводит ФАН.
Глава региона поблагодарил медиков за оперативную работу. Врачи проводили диагностику и необходимые мероприятия с коллегами из федеральных научных центров. Захара Прилепина успешно прооперировали, добавил губернатор.
«Все врачи говорят даже, что родился не в рубашке, а в бронежилете. Угрозы здоровью нет. Желаю скорейшего выздоровления», — подчеркнул Никитин.
Он также выразил соболезнования родным и близким Александра Шубина — погибшего соратника писателя. Работа по выяснению обстоятельств теракта продолжается.
«Правоохранители работают, это не должно остаться безнаказанным», — резюмировал губернатор Нижегородской области.
Задержанный после подрыва автомобиля писателя Александр Пермяков признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил Следственный комитет России.