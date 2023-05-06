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«Не должно остаться безнаказанным»: глава Нижегородской области Никитин рассказал о визите к Прилепину в больницу

Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в больнице, куда писатель попал после взрыва автомобиля. Подобности приводит ФАН.

Глава региона поблагодарил медиков за оперативную работу. Врачи проводили диагностику и необходимые мероприятия с коллегами из федеральных научных центров. Захара Прилепина успешно прооперировали, добавил губернатор.

«Все врачи говорят даже, что родился не в рубашке, а в бронежилете. Угрозы здоровью нет. Желаю скорейшего выздоровления», — подчеркнул Никитин.

Он также выразил соболезнования родным и близким Александра Шубина — погибшего соратника писателя. Работа по выяснению обстоятельств теракта продолжается.

«Правоохранители работают, это не должно остаться безнаказанным», — резюмировал губернатор Нижегородской области.

Задержанный после подрыва автомобиля писателя Александр Пермяков признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил Следственный комитет России.
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