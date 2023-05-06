«Сегодня занято 95 700 квадратных метров»: Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в условиях «снарядного голода»

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат вести бои в Бахмуте (Артемовске) до нулей часов 10 мая. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. Он также предоставил актуальную информацию о продвижении «вагнеровцев» в городе в условиях «снарядного голода».
Предприниматель подчеркнул, что «музыканты» продолжают вести бои и заняли 95 700 квадратных метров территории. ВСУ контролируют только 2,42 квадратных километра. Максимальное продвижение подразделений составило 170 метров.
Бизнесмен добавил, что ВСУ взорвали здания в центре «гнезда». Противник пытается удержать комплекс высокоэтажных сооружений.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают штурмы Бахмута до нулей часов 10 мая 23-го года», – сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Ранее Евгений Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» под контроль «Ахмата».