«Сегодня занято 95 700 квадратных метров»: Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в условиях «снарядного голода»

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжат вести бои в Бахмуте (Артемовске) до нулей часов 10 мая. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин. Он также предоставил актуальную информацию о продвижении «вагнеровцев» в городе в условиях «снарядного голода».