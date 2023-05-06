Daily Mail: несколько военных упали в обморок на коронации Карла III

Несколько военнослужащих упали в обморок во время коронации короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Газета опубликовала фотографии, на которых видно, как женщину в военной форме уносят на носилках. Сообщается, что она является офицером Королевского флота.
«Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока», — говорится в сообщении.
Ранее шестеро представителей антимонархической группы Republic были задержаны в Лондоне до начала коронации короля Великобритании Карла III. Они планировали дойти до центра Лондона, однако полиция остановила их.