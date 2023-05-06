Власти Мали назначили дату референдума по Конституции

Бамако, 6 мая. Малийцы проголосуют за пересмотр Конституции 18 июля 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики полковник Абдулай Маига.
Сотрудники силовых структур, безопасности и обороны будут голосовать досрочно 11 июня. Рекламная кампания стартует 2 числа того же месяца. Этот референдум станет первым этапом реформ, которые должны завершиться выборами в начале 2024 года.
Он также поблагодарил всех, кто участвовал в ее модернизации. Политик добавил, что правовая база государства укрепляется при поддержке каждого жителя.
Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига побеседовал с представителями Буркина-Фасо. Политики обсудили возможность формирования общей федерации двух государств и проекты земельных реформ, которые позволят привести внутренние границы республик к единообразию.