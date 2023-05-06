В штабе КИБЕР ФРОНТА Z открылась выставка военной формы времен Великой Отечественной войны

Субботнее собрание КИБЕР ФРОНТА Z было посвящено грядущему Дню Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. «Кибербойцы» почтили память погибших солдат и мирных жителей минутой молчания и послушали военно-патриотические песни.
Встречу посетил участник военно-патриотического клуба «Ударник» Виктор Щегольков. Реконструктор рассказал о военном обмундировании, собранном им и его коллегами, а также показал привезенные экспонаты, хранящиеся в коллекции клуба.
«На выставке по Великой Отечественной войне представлена как униформа солдат Рабоче-крестьянской Красной армии, так и часть амуниции солдат вермахта», — рассказал Виктор.
Помимо военного обмундирования, в экспозицию вошли стальные шлемы образца 1936 — 1940 годов, стальные нагрудники, гильзы от винтовки Мосина и противотанкового оружия.
Гость также показал, как участники патриотического клуба «Ударник» готовятся к реконструкциям боев. И отметил, как важно в нынешнее время хранить память о Великой Отечественной войне.
«Я думаю в нашей стране патриотика особенно важна. Нельзя забывать историю, нельзя забывать наших предков, то, что они для нас сделали, и, в особенности, то, что сейчас делают наши ребята на юге нашей страны в новых регионах», — отметил мужчина.
Щегольков также добавил, что вещи, которые присутствуют в коллекции, тщательно собирали его друзья и коллеги на протяжении многих лет. Кому-то форма досталась по наследству, некоторые исторические диковины были найдены на рынках, а часть обмундирования клубу прислали сами солдаты.