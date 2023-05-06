В штабе КИБЕР ФРОНТА Z открылась выставка военной формы времен Великой Отечественной войны

Щегольков также добавил, что вещи, которые присутствуют в коллекции, тщательно собирали его друзья и коллеги на протяжении многих лет. Кому-то форма досталась по наследству, некоторые исторические диковины были найдены на рынках, а часть обмундирования клубу прислали сами солдаты.