Американский телеведущий Такер Карлсон прежде выразил желание вернуться на работу, однако по контракту с бывшим работодателем телеканалом Fox News он не может работать в другом месте до конца соглашений, информирует The New York Times.
Газета сообщает, что адвокаты Карлсона уже связались с руководством Fox News для решения этого вопроса. Ведь телеканал должен согласиться на сделку, чтобы позволить ведущему устроиться на другую работу.
Карлсону поступают предложения от других СМИ. Однако он не может работать с ними, пока руководство пойдет навстречу телеведущему. Контракт с Fox News рассчитан до января 2025 года.
Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что Запад ничего не может поделать с правдой, которую транслируют российские СМИ. Он отметил, что желание американцев закрыть российские медиа является признанием качества их работы.