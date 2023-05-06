Террористы похитили 22 человека в нигерийском штате Борно

Абуджа, 6 мая. Радикалы совершили серию нападений на мирных жителей в северо-восточной части Нигерии.
За три дня члены бандформирования совершили два набега на фермерские угодья в штате Борно. Их работники в момент нападения расчищали поля для предстоящего посева.
В результате атак радикалов погибли семь человек, а еще 22 были захвачены в плен. Представители местных правоохранительных органов заявили, что местоположение заложников пока неизвестно.
Накануне аналогичная ситуация произошла в южном штате Эдо. Вооруженные люди напали на автобус неподалеку от города Аучи и похитили около 12 пассажиров.
Ранее радикалы ворвались в общину Умогайди на юго-востоке страны. Жертвами рейда стали 46 мирных жителей.
Вопрос терроризма остро стоит на повестке дня в Нигерии, самой густонаселенной стране Черного континента. Власти штата Кадуна сообщили, что в северо-западной части республики за период с января по март от рук боевиков погибли порядка 214 человек.