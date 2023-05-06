Российские войска уничтожили на Купянском направлении четыре ДРГ

Подразделения российской армии уничтожили на Купянском направлении четыре ДРГ и сорвали попытку ротации украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Представитель группировки войск «Запад» также сообщил о ликвидации склада боеприпасов противника. Кроме того, экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению военной техники и живой силы противника возле населенного пункта Горки.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й омбр», — сообщал Зыбинский.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников указал, что российские войска быстро приспосабливаются к новому вооружению в арсенале ВСУ. В связи с этим он рассчитывает, что Запад предоставит Киеву дальнобойные системы.