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В Свердловской области девочка погибла во время катания на самодельных качелях

Происшествия
В Свердловской области девочка погибла во время катания на самодельных качелях

Девочка из Свердловской области играла с самодельными качелями, привязанными к дереву. Однако шею девочки сдавило, и она умерла.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, две школьницы нашли качели на веревках. Одна из девочек стала сильно раскачиваться, в результате чего опора перевернулась и жгут сдавил ей шею.

Подруга попыталась помочь, но у нее ничего не получилось. Она побежала за помощью. Проходившая мимо женщина заметила пострадавшую и вызвала скорую. Медики увезли ребенка в больницу.

По данным канала, пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. Врачи пытались спасти ее, но школьница скончалась. Полиция занимается поиском того, кто сделал опасный аттракцион, а также проверяет родителей.

Ранее суд вынес приговор жителю Камчатки, изнасиловавшего собственную дочь. Он будет находиться в колонии строгого режима 23 года.
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