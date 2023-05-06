Названы 8 основных факторов, от которых зависит здоровье сердца и долголетие

Например, отказавшиеся от курения люди жили на 7,4 года дольше. Схожая ситуация наблюдалась и с качеством сна. Если люди спали по семь-девять часов, то их продолжительность жизни вырастала на пять лет по сравнению с теми, кто страдает недосыпом, пишет издание Al Hadath.