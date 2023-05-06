Названы 8 основных факторов, от которых зависит здоровье сердца и долголетие

Простые меры профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы помогут прожить прочти на десять лет дольше, сообщил автор соответствующего исследования, профессор эпидемиологии, доктор Лу Ци.
Специалист проанализировал данные 23 003 пациентов. Возраст испытуемых составил от 20 до 79 лет. Оказалось, что самое сильное влияние на продолжительность жизни оказывали привычки, сон, правильное питание, физическая активность, контроль за уровнями сахара и холестерина в крови, весом, а также артериальным давлением.
Например, отказавшиеся от курения люди жили на 7,4 года дольше. Схожая ситуация наблюдалась и с качеством сна. Если люди спали по семь-девять часов, то их продолжительность жизни вырастала на пять лет по сравнению с теми, кто страдает недосыпом, пишет издание Al Hadath.
Генетик Константин Крутовский ранее назвал условие, при котором человек сможет прожить до 120 лет. По словам эксперта, такое возможно, если ученые научатся корректировать мутации, вызывающие старение организма.
Ученые из Йельского университета провели исследование с участием 1716 человек в возрасте от 65 лет и старше, и выяснили, что позитивное отношение к старению помогает людям восстановить память в пожилом возрасте, передает «Ридус».