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Доктор Олег Абакумов перечислил главные правила извлечения клещей после укуса

Общество
Доктор Олег Абакумов перечислил главные правила извлечения клещей после укуса

Во время отдыха на природе в мае россиян нередко кусают клещи. Доктор Олег Абакумов объяснил порядок действий в таких ситуациях.

В своем Telegram-канале он напомнил об опасных болезнях, которые переносят эти насекомые. В первую очередь он отметил энцефалит и боррелиоз. Определить есть ли эта болезнь человеку сложно, поэтому после укуса он порекомендовал сразу же обратиться к врачу.

Как полагает специалист, самостоятельно извлечь насекомое можно. Для этого стоит надеть перчатки. Затем важно тянуть его вверх. Для манипуляции Абакумов призвал использовать нитку или тонкий пинцет.

Однако неудобства, связанные с клещами, можно предотвратить. Специалист Алена Гуляева объяснила, как защититься от насекомых. В первую очередь она посоветовала надевать закрытую обувь и капюшон.
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