Доктор Олег Абакумов перечислил главные правила извлечения клещей после укуса

В своем Telegram-канале он напомнил об опасных болезнях, которые переносят эти насекомые. В первую очередь он отметил энцефалит и боррелиоз. Определить есть ли эта болезнь человеку сложно, поэтому после укуса он порекомендовал сразу же обратиться к врачу.