Доктор Олег Абакумов перечислил главные правила извлечения клещей после укуса

Во время отдыха на природе в мае россиян нередко кусают клещи. Доктор Олег Абакумов объяснил порядок действий в таких ситуациях.
В своем Telegram-канале он напомнил об опасных болезнях, которые переносят эти насекомые. В первую очередь он отметил энцефалит и боррелиоз. Определить есть ли эта болезнь человеку сложно, поэтому после укуса он порекомендовал сразу же обратиться к врачу.
Как полагает специалист, самостоятельно извлечь насекомое можно. Для этого стоит надеть перчатки. Затем важно тянуть его вверх. Для манипуляции Абакумов призвал использовать нитку или тонкий пинцет.
Однако неудобства, связанные с клещами, можно предотвратить. Специалист Алена Гуляева объяснила, как защититься от насекомых. В первую очередь она посоветовала надевать закрытую обувь и капюшон.