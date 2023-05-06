Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон после операции

Операция писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате покушения в Новгородской области, прошла успешно. Врачи ввели его в медикаментозную кому, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
В субботу автомобиль известного автора книг взорвался недалеко от города Бор. При этом медики диагностировали у него многочисленные переломы, контузию обоих легких и серьезную сочетанную травму.
«После операции Захар приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — отметил Никитин.
Также политик выразил надежду, что все причастные к покушению будут наказаны и этот день станет для Прилепина «вторым днем рождения». В конце он выразил соболезнования семье соратника писателя Александра Шубина, погибшего при взрыве.
Меж тем правоохранители задержали второго подозреваемого в подрыве машины под Нижним Новгородом. Согласно появившейся информации, предполагаемого злоумышленника нашли в ходе прочесывания лесополосы.