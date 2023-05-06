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Турция приняла решение временно перенести свое посольство из Хартума в Порт-Судан

Весь мир
Турция приняла решение временно перенести свое посольство из Хартума в Порт-Судан

Хартум, 6 мая. Министерство иностранных дел Турции приняло решение перенести свое посольство из Хартума в более тихий город Порт-Судан, пишут арабские СМИ.

Решение о переезде ведомства в соседний город было принято после того, как машина официального представителя попала под обстрел.

«В результате повреждения автомобиля никто не пострадал. По рекомендации переходного правительства и суданской армии мы решили временно перенести наше посольство из Хартума в Порт-Судан по соображениям безопасности», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее стало известно, что делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР) отправились в западный город Саудовской Аравии для переговоров между ними.
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