Турция приняла решение временно перенести свое посольство из Хартума в Порт-Судан

Хартум, 6 мая. Министерство иностранных дел Турции приняло решение перенести свое посольство из Хартума в более тихий город Порт-Судан, пишут арабские СМИ.
Решение о переезде ведомства в соседний город было принято после того, как машина официального представителя попала под обстрел.
«В результате повреждения автомобиля никто не пострадал. По рекомендации переходного правительства и суданской армии мы решили временно перенести наше посольство из Хартума в Порт-Судан по соображениям безопасности», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее стало известно, что делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР) отправились в западный город Саудовской Аравии для переговоров между ними.