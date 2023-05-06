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Минобороны Белоруссии сообщило о формировании отрядов народного ополчения в Гродненской области

Армия
Минобороны Белоруссии сообщило о формировании отрядов народного ополчения в Гродненской области

Отряды народного ополчения появились в Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщило министерство обороны республики.

Как стало известно, добровольческие подразделения были сформированы на базе двух сельских исполнительных комитетов в Волковысском районе. При этом одной из их обязанностей стало обеспечение общественного порядка в ходе «комплексной проверки боевой готовности» национальной армии.

«Также (отряды) обеспечивают безопасность движения войсковых колонн», — говорится в заявлении.

Ранее глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин указал, что солдаты государства готовы самоотверженно защищать родину в случае необходимости. Он сравнил текущую ситуацию с годами Великой Отечественной войны, призвав не повторять той трагедии.
белоруссия народное ополчение Минобороны Гродненская область
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