Минобороны Белоруссии сообщило о формировании отрядов народного ополчения в Гродненской области

Отряды народного ополчения появились в Гродненской области Белоруссии. Об этом сообщило министерство обороны республики.
Как стало известно, добровольческие подразделения были сформированы на базе двух сельских исполнительных комитетов в Волковысском районе. При этом одной из их обязанностей стало обеспечение общественного порядка в ходе «комплексной проверки боевой готовности» национальной армии.
«Также (отряды) обеспечивают безопасность движения войсковых колонн», — говорится в заявлении.
Ранее глава военного ведомства Белоруссии Виктор Хренин указал, что солдаты государства готовы самоотверженно защищать родину в случае необходимости. Он сравнил текущую ситуацию с годами Великой Отечественной войны, призвав не повторять той трагедии.