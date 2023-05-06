Что нужно обязательно проверить при самостоятельной приемке квартиры у застройщика: ФАН собрал советы новоселов

Многие пользователи Телеграм-каналов домов-новостроек очень довольны, что взяли с собой специалиста по приемке. Да, недешево, но без него они бы заплатили за избавление от дефектов в разы больше. Да и времени кучу потеряли, что для кого-то важно из-за съемного жилья.