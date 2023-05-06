Что нужно обязательно проверить при самостоятельной приемке квартиры у застройщика: ФАН собрал советы новоселов

Хорошо, если есть возможность пригласить на приемку новостройки с отделкой от застройщика специалиста-оценщика с опытом в строительстве. Но бывает так, что приходится обойтись собственными силами. Что важно учесть?
Если поломки, сколы, дефекты напольных покрытий, недоклеенные обои и отходящие плинтуса, технические неисправности заметны и невооруженным, но пристальным взглядом, то бывают дефекты отделки, которые с первого взгляда в глаза не бросаются, зато могут принести кучу неприятностей владельцам, принявшим квартиру вместе с ними. ФАН собрал отзывы новоселов, прошедших через этап приемки в апреле и мае 2023 года.
Многие пользователи Телеграм-каналов домов-новостроек очень довольны, что взяли с собой специалиста по приемке. Да, недешево, но без него они бы заплатили за избавление от дефектов в разы больше. Да и времени кучу потеряли, что для кого-то важно из-за съемного жилья.
Стены и пол
Так, в ряде случаев приемщик не только вымерял настоящую площадь, которая заметно отличалась от проектной и даже от объявленного застройщиком факта, но и с помощью электронного уровня обнаружил кривизну стен.
В другой квартире уже готовились подписать акт приемки и отправиться за ключами, только дожидались, пока рабочие уберут морщину на линолеуме. После отсоединения плинтусов и сворачивания напольного покрытия пред взором ошарашенных дольщиков открылся абсолютно голый бетонный пол с сантиметровой трещиной в стяжке и без подложки под линолеум.
Окна и стеклопакеты
Еще в одной квартире окно было сильно заляпано пылью и отпечатками пальцев. После удаления грязи тряпкой будущие жильцы обнаружили заметную царапину. С окнами, к слову, вообще следует быть особо внимательными. Не помешает оценить не только общий вид, но и вероятную кривизну откосов — в процессе усадки дома оконные/балконные блоки может перекосить настолько сильно, что они перестанут открываться/закрываться в принципе.
Сантехника, трубы и счетчики
Очень много нареканий вызывает в ходе приемки монтаж инженерного оборудования в санузлах. Обязательно проверьте несколько раз слив воды в унитазе, ванне/душевой и раковине, контролируя, не потечет ли вода из стыков труб, а также работу счетчиков ГВС и ХВС. Кстати, не помешает сфотографировать последние — пригодится при подписании документов в управляющей компании.
То же самое проделайте со счетчиками электроэнергии и тепла. Чтобы убедиться в исправности электропроводки, пощелкайте выключателями.
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