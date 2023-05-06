Тренд на эзотерику: психолог Екатерина Климова рассказала, почему все больше людей обращаются к картам таро

Общество само пропагандирует эзотерику. Люди, которые столкнулись с выгоранием на работе, задумались о смене деятельности или ищут свое предназначение (например, с таким кризисом часто встречаются женщины в декрете или проработавшие в офисе более 10 лет), все чаще пробуют себя в роли тарологов, астрологов и нумерологов. Сперва они ищут ответы для себя, а после обучения и практики помогают найти их другим. Важно относиться к своей новой деятельности не как к хобби, а транслировать себя как профессионала, добавила собеседница ФАН. Начинающие специалисты могут столкнуться с нападками и демонизацией в свою сторону и обвинениями в шарлатанстве, поэтому важно грамотно транслировать свои ценности и метасообщения своей аудитории, если вы начинаете вести социальные сети.