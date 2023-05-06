Тренд на эзотерику: психолог Екатерина Климова рассказала, почему все больше людей обращаются к картам таро

Тенденция на рост популярности эзотерики – яркое явление, которое наблюдается последние три года. Это период активного взлета и повышенного спроса к услугам нумерологов, астрологов и других специалистов.
Эзотерика – наука о скрытых и тайных знаниях для элиты общества. На сегодняшний день все направления эзотерики стали более доступными благодаря появлению интернета. Все чаще выходят в печать множество книг об астрологии и цифровой психологии. На маркетплейсах в свободном доступе большой ассортимент необходимой атрибутики: карты МАК и таро. Появилось огромное количество приложений и огромное количество самих специалистов, которые начали выходить в социальные сети.
Об этом рассказала корреспонденту ФАН маркетолог, эксперт по продвижению и монетизации эзотериков, психолог Екатерина Климова.
«Ранее к эзотерикам приходили клиенты только через сарафанное радио: женщины сами рекомендовал друг другу ту самую “знакомую”, которая решит их проблему. Часто обычная встреча подруг перетекает в подобный сеанс, где одна из них обязательно умеет делать расклады или смотрит кофейную кружку. Такую деятельность можно монетизировать благодаря социальным сетям, если увлечение переросло в постоянную услугу. Но только полагаться на метод “сарафана” в современных условиях – недопустимая роскошь», – объяснила Климова.
После выхода популярных передач об экстрасенсах люди стали искать контакты участников. Если кому-то кажется, что в век технологий и прогресса науки никто не обращается к услугам эзотериков – это ошибочное суждение, добавила собеседница ФАН. Люди ищут ответы не только в рациональных объяснениях, но и на тонком плане. Журналы и газеты публикуют астропрогнозы, в сети можно найти множество форумов, группы на данную тематику. За последние три года инфобизнес обратил внимание на данную нишу и появилось огромное количество курсов и обучений по эзотерике.
«Сегодня многие клиенты ищут "своего" таролога, нумеролога и астролога именно через социальные сети. Долгое время мы жили в определенных условиях стабильности: знали, что нас ожидает завтра, могли строить планы на десятки лет вперед. Но когда случилась первая эпидемия ковида, люди поняли, что как было раньше – уже не будет. Новый мир внес свои коррективы, многие перевелись на удаленный формат работы, выросла число фрилансеров и самозанятых. Люди переосмысли свою жизнь и свой способ заработка. Ранее у всех нас был стандартный шаблон успешного и правильного человека: школа, университет, который выбрали родители, работа по специальности 24 на 7 в течение десятка лет. В 2023 году люди все чаще стали переживать о нестабильности и быстротечности жизни, поэтому остро встал вопрос о своем предназначении», – отметила Екатерина Климова.
Можно по-другому. Можно жить не так, как жили наши родители и бабушки, а следовать своему пути, выбирать деятельность, которая по душе, зарабатывать на любимом деле, сидя дома или в любом удобном для себя месте.
Впервые за многие годы люди начали решать свои ментальные и психологические проблемы, а не отрицать их наличие. Культура – зеркало общества. В кинематографе появились такие мультипликационные фильмы как «Душа», который отражает значимость предназначения души.
«Темп жизни ускоряется. Переучиваться через десятки лет и тратить на это вновь 6 лет - становится сложнее. Люди теперь предпочитают монетизировать собственное хобби. В эзотерике стали появляться новые направления благодаря ее социализации. Люди обращаются к эзотерикам даже для того, чтобы узнать, в какие даты выгоднее подписывать договоры, приобретать недвижимость, какая деятельность принесёт больше прибыли и даже в каких цветах упаковать свои социальные сети и на основе каких арканов сформировать личный бренд, откуда и как привлекать новых клиентов. Методики стали более прикладными. Интересный факт, что в нумерологи и цифровые психологи переквалифицировалось множество бухгалтеров», – подчеркнула эксперт.
Эзотерику, по мнению специалиста, популяризируют известные люди. Все чаще инфлюенсеры транслируют свою заинтересованность к тонкому миру и обращаются к тарологам и астрологам. Например, в системе Рейки (или рэйки от японского: рэй – дух, душа, ки – энергия, разум) находятся очень крупные западные звезды, актрисы, такие как Донна Каран, Джулия Робертс, Деми Мур. Люди, которые заняты бизнесом, подливают масла в огонь. Известные бренды выпускают коллекции в тематике астрологии. Например, у Dior была коллекция в стилистике таро, у Armani – по знакам зодиака. Дизайнеры одежды выпускают свои коллекции с элементами нумерологии, астрологии.
«Кто-то использует эзотерику как бустер саморазвития, кто-то как систему самопознания и ради снижения тревожности. Каждый человек, который верит в эту культуру и начинает проявлять интерес к эзотерике, подключается к некоему эгрегору. Медитации можно считать одним из методов эзотерики, потому что они также построены на фундамента тайных знаний, учений, связи с энергиями», – рассказала Климова.
Общество само пропагандирует эзотерику. Люди, которые столкнулись с выгоранием на работе, задумались о смене деятельности или ищут свое предназначение (например, с таким кризисом часто встречаются женщины в декрете или проработавшие в офисе более 10 лет), все чаще пробуют себя в роли тарологов, астрологов и нумерологов. Сперва они ищут ответы для себя, а после обучения и практики помогают найти их другим. Важно относиться к своей новой деятельности не как к хобби, а транслировать себя как профессионала, добавила собеседница ФАН. Начинающие специалисты могут столкнуться с нападками и демонизацией в свою сторону и обвинениями в шарлатанстве, поэтому важно грамотно транслировать свои ценности и метасообщения своей аудитории, если вы начинаете вести социальные сети.
«Хорошее и качественное обучение всегда стоит дорого. Но мало научиться ремеслу, важно грамотно вести свой блог, найти своего наставника, который сократит ваш путь к желаемому результату и поможет монетизировать свои консультации, объяснит, почему нельзя обесценивать ваш труд. Специалистам в эзотерике важно самим относиться серьезно к своей деятельности: обязательно стоит протестировать свой метод, убедиться в том, что он работает и действительно решает проблему людей. Важно не продавать волшебную таблетку и снимать всю ответственность с клиентов, а продемонстрировать иной взгляд на проблему и предлагать пути решения. Должно быть четкое понимание, что именно вы продаете», – пояснила Екатерина Климова.
Как монетизировать услуги астрологам, нумерологам, цифровым психологам и другим представителям мягких ниш?
1. Определитесь со своим позиционированием;
2. Расскажите в чатах и форумах, где вы - постоянный участник. Либо, если для Вас это еще слишком смелый чат, добавьте к своему имени приставку с вашей деятельностью (например, Юлия Астролог);
3. Поделитесь своими успехами со своими друзьями. Упакуйте Ваши социальные сети: расскажите, кто вы, чем занимаетесь, кому можете помочь;
4. Постоянно повышайте свое мастерство не только в эзотерике, но и в маркетинге, формировании личного бренда.
Используя все вышеперечисленные рекомендации, по мнению собеседницы ФАН, можно за несколько месяцев превратить хобби в высокооплачиваемую услугу и стать востребованным, высокооплачиваемым специалистом. Эзотерика окрыляет человека, дает энергию и силы на творческие и финансовые прорывы.
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