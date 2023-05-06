Министр обороны Украины Резников сообщил о переоценке союзниками контрнаступления ВСУ

Ожидание контрнаступления среди государств-союзников Украины переоценено. Такое мнение выразил глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает The New York Times
Резников добавил, что этот факт вызывает у него обеспокоенность. Однако он подчеркнул, что каждое успешное действие Украины в конфликте с Россией означает «новый этап и шаг к победе».
«В странах, которые являются нашими партнерами, нашими друзьями, ожидание контрнаступления переоценено, я бы сказал, перегрето», — заявил глава украинского Минобороны.
Министр обороны также отметил значение контрнаступления для Украины. Он указал, что это войдет в историю военного конфликта между странами.
Ранее Резников заявил, что ВСУ успешно готовятся к проведению контрнаступления. Он указал, что подготовка пришла на «финишную прямой», однако сроки начала до сих пор не названы.