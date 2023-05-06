Игра Redfall стала одной из самых низкорейтинговых на портале Steam

Игра Redfall заняла одно из последних мест в рейтинге на площадке Steam. Релиз занял четырнадцатое место в списке.
Перечень наименований основан на положительных отзывах аудитории. Redfall удалось набрать всего 2,82 балла по этому критерию. Таким образом, игра заняла предпоследнее место. Ниже расположилась только провалившаяся ранее Football. Положительные отзывы ей оставило небольшое количество пользователей. Всего она набрала 1,44 балла.
Стоит отметить, что Redfall была выпущена недавно. Для попадания в рейтинг ей понадобилось четыре дня. На данный момент у нее 70% негативных отзывов. В момент релиза «пик» онлайна у проекта был 6 тысяч человек. Однако, в настоящее время, эта отметка не поднимается выше 873.
Ранее в Stream вышла другая оригинальная игра, которая получила завоевала спорную репутацию. В симуляторе Amigo: Kebab Simulator пользователю придется создавать свою палатку с шавермой и развивать этот бизнес.