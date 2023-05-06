Игра Redfall стала одной из самых низкорейтинговых на портале Steam

Стоит отметить, что Redfall была выпущена недавно. Для попадания в рейтинг ей понадобилось четыре дня. На данный момент у нее 70% негативных отзывов. В момент релиза «пик» онлайна у проекта был 6 тысяч человек. Однако, в настоящее время, эта отметка не поднимается выше 873.