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Врач Завадилова: жир вокруг органов брюшной полости может негативно влиять на здоровье человека

Общество
Врач Завадилова: жир вокруг органов брюшной полости может негативно влиять на здоровье человека

Чешский доктор Соня Завадилова объяснила, что висцеральный жир негативно влияет на состояние здоровья человека. Об этом она рассказала изданию iDNES.cz.

Такого рода отложения могут скапливаться в брюшной полости даже у худых людей. Если подкожный жир является большей проблемой с точки зрения эстетики, то висцеральный — пагубно влияет на здоровье человека.

Висцеральный жир трудно увидеть невооруженным взглядом, потому как он окружает внутренние органы. Чтобы определить его наличие можно измерить обхват талии. У мужчин показатель не должен превышать 102 сантиметра, у женщин — 88. Также существуют специальные аппараты для измерения висцерального жира.

Обнаружив проблему, следует сделать упор на здоровое питание, занятия спортом и обязательно соблюдать режим дня. При таком образе жизни можно добиться положительных результатов.

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