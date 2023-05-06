Врач Завадилова: жир вокруг органов брюшной полости может негативно влиять на здоровье человека

Висцеральный жир трудно увидеть невооруженным взглядом, потому как он окружает внутренние органы. Чтобы определить его наличие можно измерить обхват талии. У мужчин показатель не должен превышать 102 сантиметра, у женщин — 88. Также существуют специальные аппараты для измерения висцерального жира.