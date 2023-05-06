Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве демонтируют и заменят на украинский трезубец

Герб Советского Союза, которым украшен памятник «Родина-мать» в Киеве, заменят на украинский трезубец. Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.
Как сказал глава ведомства, в настоящее время власти готовят проектную документацию в рамках данной инициативы. В бумагах будет зафиксировано, как лучше демонтировать символику и какие предварительные работы для этого требуются.
Установка трезубца на «Родину-мать» уже находится на начальной стадии процесса, подчеркнул Ткаченко. При этом «декоммунизировать» памятник впервые предложили еще в 2020 году, но из-за сложности конструкции сделать этого не удалось до сих пор.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил 2 912 уголовных дел в отношении украинских граждан. Речь идет о тех, кто совершал военные преступления в период с 2014 по 2023 годы.