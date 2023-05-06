Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве демонтируют и заменят на украинский трезубец

Установка трезубца на «Родину-мать» уже находится на начальной стадии процесса, подчеркнул Ткаченко. При этом «декоммунизировать» памятник впервые предложили еще в 2020 году, но из-за сложности конструкции сделать этого не удалось до сих пор.