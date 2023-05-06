Садовод Громова перечислила главные правила по уходу за садом во время майских заморозков

В беседе с корреспондентами издания «Новые известия» она призвала не обрезать розы и клубнику. Если сделать это, растения станут слишком чувствительными к температуре. Прошлогоднюю листву в саду или огороде убирать также не стоит. Она обеспечит теплом почву во время холодов.