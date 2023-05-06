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Садовод Громова перечислила главные правила по уходу за садом во время майских заморозков

Общество
Садовод Громова перечислила главные правила по уходу за садом во время майских заморозков

Первая половина мая в некоторых регионах выдалась достаточно холодной. От такой погоды страдают растения. Садовод Мария Громова объяснила, как защитить зелень от неблагоприятных погодных условий.

В беседе с корреспондентами издания «Новые известия» она призвала не обрезать розы и клубнику. Если сделать это, растения станут слишком чувствительными к температуре. Прошлогоднюю листву в саду или огороде убирать также не стоит. Она обеспечит теплом почву во время холодов.

Особое внимание стоит обратить на землянику: ее необходимо замульчировать торфом. При этом за кустарниковые ягоды переживать не стоит, поскольку они отличаются стойкостью к морозам.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марков предложил приравнять грибников к тем, кто ведет личное подсобное хозяйство. По мнению представителей органа власти, таким образом любители собирать плоды могут рассчитывать на федеральные льготы.
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