Российские теннисисты Хачанов и Рублев выиграли парный турнир ATP в Испании

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над Роханом Бопанном из Индии и Мэттью Эбденом из Австралии в рамках турнира ATP в парном разряде в Мадриде.
Игра продолжалась 1 час 10 минут. Россияне выиграли со счетом 6:3, 3:6, 10:3. Для Хачанова и Рублева эта победа стала первой на турнирах «Мастерской» серии в парном разряде.
Турнир проходил в столице Испании Мадрид. Призовой фонд превышает сумму 7,7 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира мадридского «Мастерса».