«Кепочку вверх не бросаю»: актер Виктор Бычков раскрыл свое отношение к режиссеру Владимиру Бортко

Режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко празднует сегодня свой день рождения. По случаю торжества, свое отношение к имениннику раскрыл ФАН актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков.
«Он пожилой человек. Снял массу хороших фильмов: три или четыре картины мне очень нравятся. За “Собачье сердце” я готов поставить этому человеку памятник. Хочется сказать: “С днем рождения”, но слезу я не утираю и кепочку вверх не бросаю», — заявил артист.
Виктор Бычков также припомнил один курьезный случай, связанный с личностью этого режиссера.
«На “Ленфильме” рядом с директорским залом было темное-темное место. Неопытные актеры, проходя мимо, видели будто там стоит Никита Михалков. Они прибегали в кафе и говорили: ”Ребята, скорее бегите туда! Там стоит Никита Михалков!” Опытные актеры смеялись и говорили: “Это не Михалков, а Бортко в темноте стоит, чтобы его принимали за Михалкова”. Они очень похожи, а темноте — одно лицо, если Бортко не говорит», — поведал лауреат Государственной премии России.
Кроме того, он рассказал о том, что лично для него остается непонятным в отношении Владимира Бортко.
«Мне непонятно, как вдруг стал коммунистом режиссер, снявший “Собачье сердце”, придумавший с оператором Юрием Шайгардановым эпизод, когда по Апраксиному двору идут солдаты, напевая революционные песни, а их ботинки в обмотке стучат по луже, что бесконечно много говорит о революции. Я не могу понять Бортко, который мог быть избран губернатором Санкт-Петербурга, его поддержали бы, но снял за пару дней до избрания свою кандидатуру», — подытожил артист.
Ранее актер Иван Краско через ФАН поздравил с днем рождения Владимира Бортко. Собеседник отметил, что в свое время был готов поддержать режиссера в выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга.