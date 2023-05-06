Задержан второй подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина

Второй подозреваемый в покушении на убийство Захара Прилепина задеражан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Правоохранители нашли второго подозреваемого во время прочесывания лесополосы. Сейчас с ним работают оперативники.
Также в Москве проходят обыски в домах по нескольким адресам. Это явочные квартиры, о которых сообщили подозреваемые.
Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Захара Прилепина. СК уже квалифицировал покушение на писателя как теракт.
Накануне сообщалось, что в МВД наградят полицейских, отличившихся при раскрытии дела о подрыве машины Прилепина.