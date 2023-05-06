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Задержан второй подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина

Происшествия
Задержан второй подозреваемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина

Второй подозреваемый в покушении на убийство Захара Прилепина задеражан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Правоохранители нашли второго подозреваемого во время прочесывания лесополосы. Сейчас с ним работают оперативники.

Также в Москве проходят обыски в домах по нескольким адресам. Это явочные квартиры, о которых сообщили подозреваемые.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля Захара Прилепина. СК уже квалифицировал покушение на писателя как теракт.

Накануне сообщалось, что в МВД наградят полицейских, отличившихся при раскрытии дела о подрыве машины Прилепина.
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