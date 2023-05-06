Сборная по хоккею «Россия 25» пропустила семь шайб от Белоруссии в товарищеском матче

Игра закончилась со счетом 7:4 в пользу Белоруссии. В их составе шайбы забросили Никита Пышкайло на 3-ей минуте, Сергей Сапего на 34-й, Егор Игнатенко на 53-й, Степан Звягин на 56-й и оформил хет-трик Тимофей Ковгореня на 26-й, 49-й и 58-й. В составе россиян голами отличились Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и Марат Хайруллин с дублем (47, 54).