Сборная по хоккею «Россия 25» пропустила семь шайб от Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Астане в рамках турне.
Игра закончилась со счетом 7:4 в пользу Белоруссии. В их составе шайбы забросили Никита Пышкайло на 3-ей минуте, Сергей Сапего на 34-й, Егор Игнатенко на 53-й, Степан Звягин на 56-й и оформил хет-трик Тимофей Ковгореня на 26-й, 49-й и 58-й. В составе россиян голами отличились Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и Марат Хайруллин с дублем (47, 54).
Предыдущий матч «России 25» был сыгран с Казахстаном и завершился со счетом 3:0 в пользу команды Романа Ротенберга. Игра проходила в Астане в пятницу.
Ранее сообщалось, что «Россия 25» начала большое турне с двух побед над сборной Белоруссии.