Глава Минобороны Украины Резников: российские военные быстро приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ

Подразделения российской армии эффективно приспосабливаются к новым типам вооружения ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Министр обороны отметил, что когда у ВСУ появились американские РСЗО HIMARS, российские военные быстро приспособились к противостоянию им. По этой причине Украина просит у Запада новые РСЗО с большей дальностью действия, а также ракеты ATACMS.
«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», — заявил Резников.
Ранее Резников заявил, что ВСУ успешно готовятся к проведению своего контрнаступления. Он указал, что сейчас подготовка находиться на «финишной прямой», однако сроки на чала до сих пор не названы.