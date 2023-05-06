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Глава Минобороны Украины Резников: российские военные быстро приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ

Армия
Глава Минобороны Украины Резников: российские военные быстро приспосабливаются к новым вооружениям ВСУ

Подразделения российской армии эффективно приспосабливаются к новым типам вооружения ВСУ. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Министр обороны отметил, что когда у ВСУ появились американские РСЗО HIMARS, российские военные быстро приспособились к противостоянию им. По этой причине Украина просит у Запада новые РСЗО с большей дальностью действия, а также ракеты ATACMS.

«Надо отдать им должное. Они очень хорошо учатся», — заявил Резников.

Ранее Резников заявил, что ВСУ успешно готовятся к проведению своего контрнаступления. Он указал, что сейчас подготовка находиться на «финишной прямой», однако сроки на чала до сих пор не названы.
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