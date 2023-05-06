В МВД наградят полицейских, отличившихся при раскрытии дела о подрыве машины Прилепина

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о награждении полицейских, отличившихся при раскрытии дела о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Министр внутренних дел Российской Федерации принял решение наградить сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления», — говорится в сообщении.
Награды получат трое сотрудников отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области, которые участвовали в задержании подозреваемого. Мужчину обнаружили в лесополосе во время операции «Перехват».
Ранее стало известно о травмах, которые получил писатель при взрыве автомобиля. Отмечалось, что Захар Прилепин остается в сознании, несмотря на ранения.