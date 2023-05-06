Психолог Лабковский рассказал, как изменилась его дочь после службы в израильской армии

Российский психолог Михаил Лабковский рассказал, что помогло ему преодолеть кризис в отношениях с дочерью. Об этом он поделился со Светланой Бондарчук в интервью для YouTube-канала «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА».
На вопросы о взаимоотношениях с единственной дочерью Лабковский ответил, что из-за сложностей характера с обеих сторон возникали конфликты и недопонимания. Но все изменилось, после того, как Дарья решилась пойти на службу в израильскую армию. Как известно, в стране отдают долг Родине все молодые люди вне зависимости от пола.
Дарья в течение двух лет проходила службу в полевой разведке, в боевых частях. Михаил Лабковский отметил, что вернулась она совершенно другим человеком. Отношения с отцом стали более открытыми и доверительными.
Также Даша стала пацифисткой, полюбила арабский народ и даже начала обучение в медицинском институте на бюджетной основе. Она хотела стать вирусологом, а после поехать в Африку и заниматься лечением детей. После трех лет обучения ее планы изменились.
Известно, что дочь Лабковского 10 лет работала журналистом, как ее мать — бывшая супруга Михаила. В настоящее время Дарья учится на психолога. Таким образом, шутит Лабковский, «и маме должное отдали, и папе»
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