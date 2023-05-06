Психолог Лабковский рассказал, как изменилась его дочь после службы в израильской армии

На вопросы о взаимоотношениях с единственной дочерью Лабковский ответил, что из-за сложностей характера с обеих сторон возникали конфликты и недопонимания. Но все изменилось, после того, как Дарья решилась пойти на службу в израильскую армию. Как известно, в стране отдают долг Родине все молодые люди вне зависимости от пола.