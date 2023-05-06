Установлены личности и состояние пострадавших при крушении карусели в Оренбурге

Пострадавшие при крушении цепочной карусели в парке «Оренпарке» поступили в больницу в среднем и тяжелом состоянии. В их числе оказались восемь детей, сообщил источник ФАН.
По информации, полученной от врача станции скорой помощи в Оренбурге, после аварии на карусели в парке аттракционов пострадали 15 человек, восемь из которых оказались несовершеннолетними. Двое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. В травмами средней тяжести поступили четверо человек и семь детей. Один взрослый находится в удовлетворительном состоянии.
У 20-летней женщины была диагностирована черепно-мозговая травма с переломом его основания. Она пребывала в травматическом шоке и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Десятилетняя Кира М. поступила с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией головного мозга, а также с тупой травмой грудной клетки и переломами ребер. Среди пострадавших числится 14-летняя Гузель А., которая поступила к врачам с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. Ушиб бедра получила и 14-летняя Дарья К.
У 21-летней девушки, чья личность не установлена, была зафиксирована рваная рана лобной области. У ее сверстницы Луизы К. диагностировали то же повреждение лобной области. Обе были доставлены в состоянии средней тяжести.
Асель М. получила перелом лучевой кости. Александр С, 37 лет, поступил с черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы. У Маргариты Т., диагностировали аналогичные повреждения.
Кроме того, серьезные травмы получили Маргарита Т., Антон Т., Мария С., Ураз К., Олег Ч. и Ольга К.