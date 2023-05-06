Установлены личности и состояние пострадавших при крушении карусели в Оренбурге

По информации, полученной от врача станции скорой помощи в Оренбурге, после аварии на карусели в парке аттракционов пострадали 15 человек, восемь из которых оказались несовершеннолетними. Двое взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. В травмами средней тяжести поступили четверо человек и семь детей. Один взрослый находится в удовлетворительном состоянии.