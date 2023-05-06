Психолог Михаил Лабковский назвал свою практику в девяностых «блатной романтикой»

Он также рассказал более подробно об одном из эпизодов. В девяностых ему пришлось присутствовать на «стрелке». По заверениям гостя студии, он был не «блатным», однако принял приглашение. Как полагает Лабковский, его сочли авторитетным человеком, поэтому он помогал решить проблемы зятю и тестю.