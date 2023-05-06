Психолог Михаил Лабковский назвал свою практику в девяностых «блатной романтикой»

Психолог Михаил Лабковский рассказал о своем опыте терапии в девяностых. Один из случаев он назвал «блатной романтикой».
Общаясь с ведущей YouTube-канала «Света вокруг света», он подчеркнул, что запросы людей в то время практически не отличаются от сегодняшних требований граждан. Как правило, пациенты обращаются с проблемами в отношениях. Нередко они затрагивают вопрос брака.
Он также рассказал более подробно об одном из эпизодов. В девяностых ему пришлось присутствовать на «стрелке». По заверениям гостя студии, он был не «блатным», однако принял приглашение. Как полагает Лабковский, его сочли авторитетным человеком, поэтому он помогал решить проблемы зятю и тестю.
Сегодня спектр внимания психологов смещается на виртуальное пространство. Ранее специалисты объяснили, как социальные сети превращают детей в убийц. Они призвали усилить контроль за самыми младшими членами семьи.