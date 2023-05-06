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Две женщины погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Две женщины погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ

Две женщины в Петровском районе Донецка стали жертвами обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

ВСУ 6 мая обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, при помощи артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Всего по городу было выпущено 29 снарядов.

«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили десять снарядов по Глушковскому району Курской области. В результате никто из мирных жителей не пострадал, а в одном из домов были выбиты стекла.
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