Две женщины погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ

Две женщины в Петровском районе Донецка стали жертвами обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
ВСУ 6 мая обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, при помощи артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Всего по городу было выпущено 29 снарядов.
«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — написал Кулемзин.
Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили десять снарядов по Глушковскому району Курской области. В результате никто из мирных жителей не пострадал, а в одном из домов были выбиты стекла.