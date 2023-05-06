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СКР: задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Происшествия
СКР: задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Задержанный после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Мужчина сообщил, что привел бомбу в действие дистанционно. Устанавливаются все лица, причастные к инциденту.

Злоумышленник после взрыва скрылся с места происшествия. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина. Он оказался уроженцем Украины.
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