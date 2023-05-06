ООН призвала выделить 445 млн долларов на помощь беженцам из Судана

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что на оказание помощи покинувшим Судан из-за конфликта в стране потребуется до октября 445 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе.
Всего программами гуманитарной поддержки планируется охватить 860 тыс. суданских беженцев и возвращающихся на родину из Судана граждан других стран. В их числе суданцев — 580 тысяч.
Отмечается, что Судан уже покинули более 100 тыс. человек. Более 330 тысяч граждан страны стали внутренне перемещенными лицами.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая.