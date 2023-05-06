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ООН призвала выделить 445 млн долларов на помощь беженцам из Судана

Общество
ООН призвала выделить 445 млн долларов на помощь беженцам из Судана

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что на оказание помощи покинувшим Судан из-за конфликта в стране потребуется до октября 445 миллионов долларов. Об этом говорится в пресс-релизе.

Всего программами гуманитарной поддержки планируется охватить 860 тыс. суданских беженцев и возвращающихся на родину из Судана граждан других стран. В их числе суданцев — 580 тысяч.

Отмечается, что Судан уже покинули более 100 тыс. человек. Более 330 тысяч граждан страны стали внутренне перемещенными лицами.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая.
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