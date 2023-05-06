Психолог Михаил Лабковский рассказал о бывшей жене, подарившей ему вторую жизнь

Психолог отметил, что благодаря своей супруге начал вторую жизнь. По его словам, именно жена помогла выяснить диагноз, из-за которого Лабковский страдал в течение жизни. Позже ему удалось справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.