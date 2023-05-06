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Психолог Михаил Лабковский рассказал о бывшей жене, подарившей ему вторую жизнь

Общество
Психолог Михаил Лабковский рассказал о бывшей жене, подарившей ему вторую жизнь

Психолог Михаил Лабковский поделился воспоминаниями о браке с бывшей женой в беседе с автором YouTube-канала «Света вокруг света» Светланой Бондарчук.

По словам телеведущего, его жена Разия обладала незаурядным характером благодаря необычной смеси национальностей.

«Ее мама была еврейка, а папа — таджик. Она была с бешеным характером», — поделился Лабковский.

Психолог отметил, что благодаря своей супруге начал вторую жизнь. По его словам, именно жена помогла выяснить диагноз, из-за которого Лабковский страдал в течение жизни. Позже ему удалось справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее психолог рассказывал о причинах желания контролировать окружающую действительность.
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