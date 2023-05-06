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Телеведущий Такер Карлсон планирует вернуться к работе на Fox News до 2025 года

Общество
Телеведущий Такер Карлсон планирует вернуться к работе на Fox News до 2025 года

Американский телеведущий Такер Карлсон выразил заинтересованность в возвращении на работу до истечения срока соглашения с телеканалом Fox News, информирует газета The New York Times.

Для возвращения Карлсона телеканал должен предоставить согласие на договор, который бы позволил ведущему работать в ином месте до конца текущего контракта. Соглашения действительны до января 2025 года.

С момента снятия с эфира Карлсона, его адвокаты связались с телеканалом для обсуждения условий ухода ведущего. На данный момент бывший сотрудник не делал публичных заявлений, кроме короткого видеообращения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров BBC Ричард Шарп сообщил об отставке после коррупционного скандала о его назначении на должность бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном
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