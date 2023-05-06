Место в третьем ряду у прохода: семья оказала принцу Гарри холодный прием на коронации Карла III

Принц Гарри посетил коронацию своего отца Карла III. Однако он не смог приблизиться к своим родственникам. В Лондоне семья монархов оказала ему холодный прием.
Как сообщает Star Hit, младшему наследнику престола не предоставили место на балконе вместе с королем и принцем Уильямом с семьей. Вместо этого ему выделили место в третьем ряду у прохода. Более того, он не участвовал в королевской процессии.
Причиной такого решения Карла III в отношении сына стало то, что он живет в Америке и уже не является работающим членом королевской семьи. Также он выпустил мемуары «Запасной». В скандальной книге он рассказывает о монархах. Букингемский дворец негативно воспринял такой жест принца Гарри.
Ранее сообщалось о планах семьи монархов лишить принца Гарри титула. По мнению приближенных к королю людей, он стал заложником своей жены Меган Маркл. На данный момент Карл III не планирует лишать сына титула из-за любви к нему.