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«Они обслуживают наши неврозы: психолог Михаил Лабковский объяснил, почему желтая пресса популярна

Общество
«Они обслуживают наши неврозы: психолог Михаил Лабковский объяснил, почему желтая пресса популярна

Российский психолог Михаил Лабковский в интервью телеведущей Светлане Бондарчук поделился мнением о том, почему среди людей популярна желтая пресса.

Бондарчук задалась вопросом, почему людей так тянет на злость и страх. По ее мнению, продукт без этих компонентов сложнее продвигать. В качестве примера она привела прессу с «жаренными» фактами, которая пользуются популярностью и в наше время.

«Слушай, так они же обслуживают неврозы наши. Мы же невротики, а так они же на это и рассчитывают. И все программы, вот как газеты устроены: сначала смерть, война, катастрофа, и только в конце культура, спорт», — заявил Лабковский.

Психолог отметил, что если поменять порядок, то читать это никто не будет. Он выразил сожаление, что людям требуется, чтобы их страхи и тревогу обслуживали.

Лабковский ранее назвал свою профессиональную практику в девяностых «блатной романтикой».
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