«Все на высшем уровне»: бойцы народного ополчения рассказали о подготовке на базе ЧВК «Вагнер»

На базе ЧВК «Вагнер» не прекращается работа по обучению новых бойцов народного ополчения Белгородской и Курской областей. Новобранцы, прошедшие недельный курс подготовки, рассказали о полученном ими опыте.
«Данный учебный центр помогает за короткое время изучить много дисциплин, таких как топография, инженерное дело, использование различных разновидностей стрелкового оружия, а также пройти физические тренировки и морально подготовиться ко всему. Инструктора в данном учебном центре отлично делают свое дело. Я считаю, это лучшие специалисты, которые есть у нас в стране», — рассказал ополченец из Белгородской области.
При этом он обратился и к своим соотечественникам. Новобранец призвал воспользоваться предоставленным им шансом перенять боевой опыт квалифицированных специалистов ЧВК «Вагнер», чтобы иметь возможность защитить родной регион в случае необходимости.
«Ситуация очень сложная, поэтому нужно учиться военному делу. Приезжайте, не пожалеете. Тут все круто», — отметил он.
Разделяет мнение уроженца Белгородчины и его товарищ по тренировкам из Курской области. Он также высказал свои впечатления от занятий.
«Данный учебный центр позволяет за неделю пройти подготовку по таким направлениям, как огневая и медицинская подготовка, штурм окопов и зданий. Все на высшем уровне», — сказал он.
Ополченец подчеркнул профессионализм инструкторов, позволивших новобранцам освоить почти все виды оружия, которое может попасть в их руки на фронте. Особенно он отметил важность практической работы.
«Это настоящая боевая подготовка, а не какие-то книжные знания. Все проверено временем и делом. Передаю привет своим землякам с Курска! Приезжайте, не надо сидеть и ждать, что вас придут и защитят. Вы должны защищать свои дома и семьи сами», — заключил ополченец.
Набор жителей приграничных регионов РФ в народное ополчение все еще продолжается. Уроженцы Курской и Белгородской областей, желающие встать на защиту родных мест, могут записаться на обучение по электронной почте NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.