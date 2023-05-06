Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Герой известного мема «Ломай меня полностью» попал в смертельное ДТП под Владимиром

Происшествия
Герой известного мема «Ломай меня полностью» попал в смертельное ДТП под Владимиром

Автомобильная авария во Владимирской области привела к гибели героя мема «Ломай меня полностью» Шайдабека Эседуллаева. ДТП произошло в субботу утром, 6 мая, в городе Гусь-Хрустальный.

Как стало известно, мужчина ехал на машине марки Volkswagen по улице Курловская. Однако в какой-то момент не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

После автомобиль влетел в газовые трубы, лишив энергоснабжения 13 близлежащих домов. В то же время Эседуллаев получил серьезные травмы и умер до приезда скорой помощи, говорится в материале издания «Московский комсомолец».

По имеющейся информации, погибший работал на одном из местных предприятий. Пользователям социальных сетей он запомнился благодаря завирусившемуся ролику, снятому во время вечеринки.

Ранее неадекватный водитель погиб при взрыве автомобиля в городе Ейск. Мужчину остановили для проверки документов, но он пригрозил инспекторам активировать установленную в салоне бомбу.
дтп погибшие мем ломай меня полностью Шайдабек Эседуллаев владимирская область
Военкоры ФАН