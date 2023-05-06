Роспотребнадзор закрыл Малый драматический театр в Петербурге из-за многочисленных нарушений

Деятельность Малого драматического театра Санкт-Петербурга была приостановлена по решению Роспотребнадзора.
В ведомстве заявили, что руководство театра допустило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении надзорной службы.
Работа театра приостановлена с 5 мая до рассмотрения претензий ведомства в суде. На это время здание будет опечатано.
Информация о том, что двери театра, расположенного на улице Рубинштейна, опечатаны, появилась 6 мая.