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Роспотребнадзор закрыл Малый драматический театр в Петербурге из-за многочисленных нарушений

Происшествия
Роспотребнадзор закрыл Малый драматический театр в Петербурге из-за многочисленных нарушений

Деятельность Малого драматического театра Санкт-Петербурга была приостановлена по решению Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что руководство театра допустило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении надзорной службы.

Работа театра приостановлена с 5 мая до рассмотрения претензий ведомства в суде. На это время здание будет опечатано.

Информация о том, что двери театра, расположенного на улице Рубинштейна, опечатаны, появилась 6 мая.
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