Главком ВСУ Залужный обсудил с американским генералом Милли обстановку на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и затронул вопрос обстановки на фронте. Об этом сообщил украинский главком в своем Telegram-канале.
Помимо этого обсуждалась подготовка ВСУ к контрнаступлению. Также Залужный поблагодарил Милли за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.
«Поддерживаю устойчивый диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил главком ВСУ.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников запросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это поможет Украине глушить российские БПЛА.