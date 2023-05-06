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Главком ВСУ Залужный обсудил с американским генералом Милли обстановку на фронте

Армия
Главком ВСУ Залужный обсудил с американским генералом Милли обстановку на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и затронул вопрос обстановки на фронте. Об этом сообщил украинский главком в своем Telegram-канале.

Помимо этого обсуждалась подготовка ВСУ к контрнаступлению. Также Залужный поблагодарил Милли за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

«Поддерживаю устойчивый диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли», — сообщил главком ВСУ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников запросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это поможет Украине глушить российские БПЛА.
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