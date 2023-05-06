«Сейчас она — бывшая певица»: композитор Юрий Лоза отреагировал на приезд в Россию Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева посетила похороны модельера Валентина Юдашкина. Она приехала на Троекуровское кладбище в Москве, чтобы лично проститься с кутюрье.
Появление в России артистки не заслуживает мало-мальски серьезного внимания жителей нашей страны. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза.
«Мне кажется, ее появление уже давно не должно вызывать никакой реакции по одной простой причине: она не действующая певица. Когда-то она пела, владела голосом настолько, что могла влиять им на людей, создавать настроение. Когда-то за ней шли, ей подражали, она была кумиром. Сейчас она — бывшая певица, давным-давно отдавшая свой репертуар другим артистам», — отреагировал собеседник издания.
Юрий Лоза также отметил, что, на его взгляд, общественности в нашей стране стоит проигнорировать визит артистки.
«Для того, чтобы послушать песни из ее репертуара, сама Пугачева уже не нужна: вам споют те, кто давно его перехватили. Она живет в другой стране. Я вообще не понимаю, зачем нам сейчас что-либо обсуждать: приехала, уехала, что-то сказала — вообще до лампочки. Единственное, что мы можем сейчас сделать, просто не обращать на нее внимания. Она была женщина, которая поет, сейчас она женщина, которая пела. Не думаю, что она должна быть нам интересна», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что лично ему однозначно нет дела до человека, обосновавшегося в дальних краях.
«Мало ли что говорят отставные певицы, живущие в Израиле. Меня вообще не интересует отставная певица, живущая, скажем, в Камбодже или Мозамбике. Мне все равно, что они там думают. У нас своих действующих артистов полно», — подытожил музыкант.
Ранее артист Вадим Степанцов в беседе с ФАН прокомментировал отмену концерта Валерия Меладзе в Петербурге. Собеседник выразил удивление тем, что это произошло только сейчас.