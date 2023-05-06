FA: желание конгресса США контролировать военную помощь Украине играет на руку России

Желание республиканской партии взять под контроль отправку военной помощи на Украину может стать не заботой о гражданах США, а помощью России. Об этом написал издание Foreign Affairs.
Издание отмечает, что члены антиукраинской фракции в США помогают реализовывать России ее цели. Авторы указывают, что в странах Запада появляется усталость от конфликта на Украине.
«Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины», — говорится в материале.
FA отмечает, что жителям Европы и США дорого обходится солидарность с народом Украины. Они должны ради этого игнорировать рост цен на продукты и топливо.
Ранее издание The Economist сообщило, что США могут столкнуться с дефолтом или значительным сокращением расходов из-за рекордного госдолга. Ситуация также может стать губительной для мировой экономики.