Оман за год нарастил производство нефтепродуктов на 40,4%

Готовое топливо обладает значительно большей добавленной стоимостью, чем сырье.
Национальный центр статистики и информации (NCSI) Омана сообщает, что к концу марта текущего года объем выпускаемой в султанате продукции нефтепереработки вырос на 40,4% по сравнению с прошлогодними показателями.
Экспорт бензина М-91 увеличился на 191,2% (до 1,58 млн баррелей), а его стоимость — на 61,5%. Марка М-95 резко уступила позиции: ее продажи за рубеж снизились за год на 95,8% (35 тыс. баррелей).
Производство дизельного топлива увеличилось на 40,1%, торговля на экспорт — на 70,7%, до 4,63 миллиона баррелей. Рост выработки авиакеросина составил 98,7% (2,69 млн тонн), сжиженного нефтяного газа — 40,5% (1,84 млн баррелей), весь он идет за рубеж.
Также в расчете на иностранного покупателя Оман нарастил объемы создания параксилола (115,5 тыс. тонн), полипропилена (67,6 тыс. тонн).
Султанат входит в число основных производителей нефти и продуктов ее переработки в мире. Практически половину этой продукции закупает Китай, далее идут Восточная и Юго-Восточная Азия. Небольшую долю в экспорте составляют США и Австралия.