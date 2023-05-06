Глава Чечни Кадыров: подразделения «Ахмата» находятся в боевой готовности и ждут приказа о выдвижении в Бахмут

Подразделения «Ахмата» ждут приказа, чтобы выдвинуться в Бахмут (Артемовск). Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, спецназ находится в боевой готовности. Глава Чечни выразил намерение полностью освободить населенный пункт, «очистить его от натовских и украинских сатанистов».
«Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО», — добавил Кадыров в своем Telegram-канале.
Министру обороны России Сергею Шойгу следует издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». Об этом ранее заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он подчеркнул, что «музыканты» длительное время испытывают «снарядный голод». Однако, несмотря на это, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.