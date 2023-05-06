Ученые из Японии объяснили, почему по ночам гремит Эверест

В рамках исследования специалисты отправились в экспедицию в непальские Гималаи. В течение трех недель они наблюдали за природными явлениями, разбив лагерь на леднике Тракардинг-Трамбау. Альпинист Дейв Хан описал звуки горы, как «обрушение льда и камней в разных местах по всей долине».