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Ученые из Японии объяснили, почему по ночам гремит Эверест

Общество
Ученые из Японии объяснили, почему по ночам гремит Эверест

В Японии ученые Центра арктических исследований Университета Хоккайдо объяснили, почему от горы Эверест исходит грохот, который слышно в ночное время суток. Исследование опубликовал портал Earth.com.

По их мнению, лед сжимается и лопается из-за перепада температур, именно это и является причиной громких звуков после захода солнца.

В рамках исследования специалисты отправились в экспедицию в непальские Гималаи. В течение трех недель они наблюдали за природными явлениями, разбив лагерь на леднике Тракардинг-Трамбау. Альпинист Дейв Хан описал звуки горы, как «обрушение льда и камней в разных местах по всей долине».

Датчики, измеряющие вибрации внутри ледяного массива, помогли измерить магнитуду колебаний. Сопоставив эти данные с информацией о температуре и ветре, ученые удостоверились, что шум связан именно с резкими и сильными изменениями температур в дневное и ночное время суток.

Ранее сотрудники Национального музея естественной истории и Корнельского университета в США опровергли популярную гипотезу возникновения континентов.
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