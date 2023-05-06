Коронация Карла III закончилась авиашоу над Букингемским дворцом

Ранее в Сети появились фото с коронации. На мероприятии присутствовали принц Уильям с женой и принц Гарри. Его супруга и дети находились в Америке. Самого короля сопровождала королева-консорт Камилла. Среди гостей заметили премьер-министра страны Риши Сунака. Президент США Джо Байден не почтил монархов своим визитом, однако поздравил их в запрещенной в РФ соцсети Twitter.