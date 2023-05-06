Коронация Карла III закончилась авиашоу над Букингемским дворцом

Коронация нового короля Великобритании Карла III завершилась воздушным представлением. Его сократили из-за плохой погоды.
В мероприятии принимали участие 16 вертолетом и самолетов. Они пролетели над Букингемским дворцом.
Облачность не позволила показать всю программу. Зрители не смогли увидеть истребители Spitfire, противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и ряд других. Ожидалось, что всего участвовать в событии будут 60 единиц техники.
Ранее в Сети появились фото с коронации. На мероприятии присутствовали принц Уильям с женой и принц Гарри. Его супруга и дети находились в Америке. Самого короля сопровождала королева-консорт Камилла. Среди гостей заметили премьер-министра страны Риши Сунака. Президент США Джо Байден не почтил монархов своим визитом, однако поздравил их в запрещенной в РФ соцсети Twitter.