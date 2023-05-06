«Человек без гордости — расходник»: Надана Фридрихсон о неоправданных ожиданиях предателей России

Героиней нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала известная телеведущая, журналист, военкор и политический обозреватель Надана Фридрихсон.
В эфире программы телеведущая рассказала о своем отношении к покинувшим страну гражданам России. По словам Фридрихсон, есть два типа эмигрантов. Одни просто уехали и живут в других странах, никого не трогая и никому не причиняя вред.
«Я против того, чтобы в этих людей швырялись тапками, ножами, ножами кричали «Сволочи! Лишить гражданства, порвать, убить, съесть!». Это неправильно. Потому что понятно, что они испугались», — объяснила телеведущая.
Однако есть и те, кто уехал за границу и сразу начал поливать Родину грязью. К таким людям у Фридрихсон сочувствия нет.
«Эти люди вызывают у меня лично брезгливость, потому что как бы ты не соглашался с чем-то или оспаривал что-то, но рвать собственную гордость на британский флаг это довольно странно. Если кто-то считает, что если умотать в в Европу или в Армению, и начать обильно хаять свою страну, тебе после этого глава Ми-6 пожмет руку и нальет виски — это не так. Ты — расходник и ты подписывался под этим. А человек, который так предает целую страну, у него нет гордости», — рассказала Надана.
Гостья программы считает, что с началом СВО начал активно развиваться процесс консолидации российского общества.
«Появляется много людей, которые действительно гордятся собой, гордятся своей страной, не показушно, искренне, и их поведение отвечает этому», — отметила журналист.
Надана Фридрихсон регулярно бывает в зоне боевых действий и часто общается с российскими солдатами. Журналист восхищается тем, как бесстрашно бойцы несут военную службу, даже зная, что каждый из них может не вернуться с задания.
Надана также поделилась своими ощущениями от пребывания на передовой, где в нескольких метрах от нее раздавались взрывы.
«Я не задумывалась, не рефлексировала. Я могу сказать только одно — да, есть определенное напряжение. Я лучше начинаю слышать, лучше начинаю видеть, хотя и так зрение снайперское, но оно становится еще четче. Вырабатывается адреналин, безусловно, ты становишься более напряженной и начинаешь прислушиваться к себе», — подчеркнула журналист.
Гостья программы поделилась воспоминаниями о погибшем Владлене Татарском. Она рассказала, что военкор стал ее близким другом и соратником: он никогда не унывал и всегда поддерживал Надану в ее непростой работе.
«Глобально Владлен был невероятно добрым человеком, невероятно отзывчивым человеком, на мой взгляд, с потрясающим чувством юмора. Мне, по крайней мере, его юмор был очень близок. Я всегда смеялась и смеялась до слез. Таким я его помню и скучаю очень по этому Владлену, и мне не хватает его», — рассказала Фридрихсон.
Как строилась работа на передовой и когда закончится СВО? Полное интервью с Наданой Фридрихсон смотрите на платформах ФАН 7 мая.